Приостановлено участие России в Совете по правам человека ООН

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии приняла в четверг, 7 апреля, резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За это решение проголосовали 93 страны, против - 24, воздержались - 55.

Страны, которые считаются "главными друзьями Путина в Европе" - Венгрия и Сербия - голосовали "за".

Голосовали против: Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Китай, Центральноафриканская Республика, Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин перед голосованием призывал членов ООН отклонить резолюцию, назвав ее "опасным прецедентом". "Сегодня не подходящее время для театральности. Проект обсуждаемой резолюции не имеет никакого отношения к реальной ситуации с правами человека", - заявил Кузьмин.

МИД Израиля сообщил, что "представитель нашей страны поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН. Россия была исключена из Совета по правам человека за необоснованное вторжение в Украину и убийства невинных жителей".

При этом МИД напомнил, что у Израиля с СПЧ сложные отношения. Глава внешнеполитического ведомства Яир Лапид, комментируя решение Генассамблеи ООН, сказал: "Сегодняшнее голосование не меняет нашей позиции в отношении Совета по правам человека, который является экстремистским, морально ущербным, предвзятым и по сути антиизраильским органом, который с момента своего создания использовался главными нарушителями прав человека в мире как политический инструмент, в том числе - и для нападок на Израиль".