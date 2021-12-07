В работе Facebook, Disney, Netflix и Tinder произошел глобальный сбой

Во вторник, 7 декабря, пользователи из многих стран сообщали о трудностях с доступом к сайтам и сервисам Facebook, Disney, Netflix и Tinder.

Согласно сайту Downdetector, около 65% процентов жалоб пользователей Facebook связаны с работой сайта и только 12% пользователей испытывают сложности при работе с мобильным приложением. Около 10% пользователей не могут залогиниться на сайте Disney. 37% пользователей приложения Tinder жалуются на сбои при отправке и получении сообщений.

Сервис Downdetector сообщает, что сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у других сервисов.

"Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.

С проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Индии, поступают также жалобы от израильских пользователей.