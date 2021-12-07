Апелляционный суд Нидерландов отклонил иск против Бени Ганца

Апелляционный суд Нидерландов постановил, что министр обороны Израиля Бени Ганц и генеральный директор министерства обороны Амир Эшель имеют неприкосновенность от гражданских исков, касающихся действий ЦАХАЛа в ходе контртеррористической операции "Нерушимая скала" в секторе Газы.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, вынесенное в 2020 году по иску гражданина Нидерландов палестинского происхождения Исмаила Зиады, члены семьи которого, согласно иску, погибли в результате израильской бомбежки.

Иск Зиады основывался на принятой в Нидерландах универсальной юрисдикции в вопросах прав человека, позволяющей подавать иски по инцидентам, происходившим за пределами Нидерландов.

Согласно постановлению апелляционного суда, рассмотрение вопроса об ответственности Ганца и Эшеля невозможно без рассмотрения вопроса об ответственности государства Израиль, официальными представителями которого они выступали. А этот вопрос находится вне компетенции судебной системы Нидерландов.