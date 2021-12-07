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NEWSru.co.il :: В мире7 декабря 2021 г., 19:02

В Малайзии 16-летний подросток умер от сердечного приступа в "доме с привидениями"

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В Малайзии 16-летний подросток умер от сердечного приступа в "доме с привидениями"

"Дом с привидениями" в Бентонге пользуется популярностью у туристов. Однако для 16-летнего Мухаммада Сухайрила этот аттракцион оказался смертельным.

Малазийское издание Kosmo! пишет, что 16-летний Мухаммад отдыхал на курорте вместе со своим лучшим другом и его родителями. 1 декабря вместе с родителями отправились в "Дом с привидениями".

На видео, которое было опубликовано пользователем @mrwanchai в Facebook можно увидеть, что после встречи с "привидением" мальчику стало нехорошо, и он начал оседать на пол. Друг и снимавший видео пользователь вывели его на улицу, после чего вызвали "скорую". Но подросток умер до прибытия врачей.


Точная причина смерти подростка остается неизвестной, однако медики предполагают, что стресс вызвал острую преходящую дисфункцию сердца, которая также называется "синдромом разбитого сердца".

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