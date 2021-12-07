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NEWSru.co.il :: В мире7 декабря 2021 г., 14:58

"Из-за просьбы охранника надеть маску". Стрельба на юго-востоке Москвы, есть жертвы

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Стрельба на юго-востоке Москвы, есть жертвы

Во вторник, 7 декабря, в многофункциональном центре (МФЦ) "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице, на юго-востоке Москвы 45-летний мужчина открыл стрельбу по людям, передает агентство "Интерфакс".

По сведениям РИА Новости, два человека были убиты, трое (в их числе несовершеннолетний) получили ранения.

Стрелявший задержан, его личность установлена. Стрелявшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.


ТАСС приводит слова источника в правоохранительных органах, согласно которым "в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять".

Названо имя стрелявшего: Сергей Глазов.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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