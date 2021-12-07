Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире7 декабря 2021 г., 11:50

На Красной площади в Москве вновь задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На Красной площади в Москве вновь задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

В Москве на Красной площади полицейские задержали полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, сообщает РИА Новости. В сообщении отмечается, что при себе у этого человека были молоток и саморезы.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. На мужчину составлен протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи.

Действия этого мужчины были повторением акции художника Петра Павленского, который в ноябре 2013 года прибил свои тестикулы к брусчатке Красной площади – в рамках акции протеста против "апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". По этому факту дело против Павленского было закрыто весной 2014 года. В дальнейшем он привлекался к ответственности в России – за поджог покрышек на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге и за попытку поджечь дверь здания ФСБ в Москве. Позже, уже во Франции его привлекали к ответственности за вооруженное нападение и драку, а также за распространение видеоролика сексуального характера, запечатлевшего интимные сцены из жизни французского политика Бенжамена Гриво.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 19 февраля 2020
Художника Павленского, разрушившего карьеру французского политика, могут выслать из Франции
// NEWSru.co.il // В мире // 16 февраля 2020
Скандал вокруг Павленского: арестована его подруга-француженка
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2020
Акционист Петр Павленский разрушил карьеру кандидата на пост мэра Парижа
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2019
Французский суд приговорил Петра Павленского к трем годам лишения свободы
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:58 "Из-за просьбы охранника надеть маску". Стрельба на юго-востоке Москвы, есть жертвы
13:15 Апелляционный суд Нидерландов отклонил иск против Бени Ганца
12:23 Жертвами извержения вулкана на острове Ява стали не менее 34 человек
11:50 На Красной площади в Москве вновь задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке
08:18 Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре – символ жизни
22:36 США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине
16:01 "Немецкая волна" начала расследование в связи с антисемитизмом сотрудников
15:45 Абдулразак Гурна получил медаль лауреата Нобелевской премии по литературе в посольстве Швеции в Лондоне
14:05 В Латвии задержан лидер "антиваксеров" депутат Гобземс, использовавший звезду Давида
13:49 "Сокровища Бомбея": альпинист получит половину клада, найденного им на Монблане в 2013 году
Загрузка...