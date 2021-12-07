На Красной площади в Москве вновь задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

В Москве на Красной площади полицейские задержали полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, сообщает РИА Новости. В сообщении отмечается, что при себе у этого человека были молоток и саморезы.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. На мужчину составлен протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи.

Действия этого мужчины были повторением акции художника Петра Павленского, который в ноябре 2013 года прибил свои тестикулы к брусчатке Красной площади – в рамках акции протеста против "апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". По этому факту дело против Павленского было закрыто весной 2014 года. В дальнейшем он привлекался к ответственности в России – за поджог покрышек на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге и за попытку поджечь дверь здания ФСБ в Москве. Позже, уже во Франции его привлекали к ответственности за вооруженное нападение и драку, а также за распространение видеоролика сексуального характера, запечатлевшего интимные сцены из жизни французского политика Бенжамена Гриво.