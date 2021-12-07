В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги

Во вторник, 7 декабря, французская радиостанция RTL передала, что в международном аэропорту "Шарль-де-Голль" по запросу Турции был арестован один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По данным радиостанции, задержанный - бывший гвардеец Королевского полка. Разыскиваемому 33 года, он путешествовал под своим именем.

Телеканал BBC назвал имя задержанного - это Халед Айед Алотайби. Он один из 26 саудовцев, объявленных в розыск Турцией по делу об убийстве журналиста.

Напомним, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.