СМИ: Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане

Заочно осужденный в Казахстане экс-банкир и общественный деятель Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, сообщают казахские и российские СМИ. Аблязов является лидером движения "Демократический выбор Казахстана", признанного нынешними властями этой страны экстремистской организацией.

58-летний Мухтар Аблязов, выпускник МИФИ, в 1998-1999 годах был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. В октябре 1999 года он ушел в отставку, заявив, что методы управления режима Нурсултана Назарбаева делают невозможными проведение системных реформ. Вскоре после этого ему предъявили обвинение в хищении денежных средств, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки. В 2001 году он стал одним из основателей движения "Демократический выбор Казахстана". В марте 2002 года был арестован и помещен в тюрьму. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Вышел на свободу в 2003 году, он был помилован в обмен на обещание не заниматься политикой.

В 2009 году в Казахстане и России против банкира было выдвинуто обвинение в хищении в крупных размерах и выдан ордер на арест, после чего он скрылся, и был объявлен в розыск по линии Интерпола. Его обвиняли в незаконном выводе за рубеж активов БТА-Банка в размере 6 миллиардов долларов.

В апреле 2017 года Аблязов объявил о воссоздании движения "Демократический выбор Казахстана". 27 ноября 2018 года был заочно приговорён в Казахстане к пожизненному заключению, его обвинили в организации убийства. В настоящее время проживает в Париже, в сентябре 2020 года получил статус политического беженца во Франции.