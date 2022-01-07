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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 13:16

Умер поэт Александр Тимофеевский, автор "Песенки Крокодила Гены"

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Умер поэт Александр Тимофеевский, автор "Песенки Крокодила Гены"

В пятницу, 7 января, в Москве в возрасте 88 лет умер писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский, всесоюзную славу которому в свое время принесла "Песенка Крокодила Гены" из мультфильма "Чебурашка".

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны жил в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации в Челябинске. После войны вернулся в Москву. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Работал редактором на киностудии "Таджикфильм", в 1963-1983 годах – редактором на киностудии "Союзмультфильм", позднее – на студии "Мульттелефильм" ТО "Экран". Некоторое время был художественным руководителем кинотеатра "Баррикады" в Москве. Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Так была написана знаменитая песенка крокодила Гены ("Пусть бегут неуклюже…"), прозвучавшая в мультфильме "Чебурашка".


Стихи начал писать в начале пятидесятых годов. Впервые "опубликовался" в рукописном сборнике А.Гинзбурга "Синтаксис" (1959-1960). Долгие годы писал стихи "в стол". Первый сборник стихов "Зимующим птицам" был издан лишь в начале 1990-х годов. В общей сложности у него вышло 14 поэтических сборников и около 20 книг для детей.

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