Блинкен: если русские у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после онлайн-совещания министров обороны стран NАТО, что у США есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных, сообщает радио "Свобода".

По словам Блинкена, у властей Казахстана, безусловно, есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. "Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал госсекретарь. Он также добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".

Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.