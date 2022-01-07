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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 22:19

Блинкен: если русские у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после онлайн-совещания министров обороны стран NАТО, что у США есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных, сообщает радио "Свобода".

По словам Блинкена, у властей Казахстана, безусловно, есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. "Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал госсекретарь. Он также добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".


Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.

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