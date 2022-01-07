Обстановка в Казахстане остается нестабильной; взрывы в Алма-Ате, задержания в других городах

В Казахстане обстановка по состоянию на пятницу, 7 января, остается нестабильной, сообщает Orda.kz.

В одном из районов Алма-Ате прогремели, по меньшей мере, три взрыва. После взрывов в воздухе появился резкий химический запах. О пострадавших не сообщается.

В Актобе прошла спецоперация по зачистке центральной площади от участников акций протеста для обеспечения режима ЧП. В отделения полиции были доставлены около 200 задержанных.

В Атырау были задержаны свыше 100 участников протестов, ранены 35 полицейских.

В Актау – очереди за газом, бензином и перед банкоматами.

В Мангистау выставленыблокпосты между населенными пунктами и на выездах из области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее выступил с заявлением по поводу ситуации в стране на фоне массовых волнений и беспорядков. В обращении к нации Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут, подчеркнул он. Контртеррористическая операция в стране продолжается.

Токаев не назвал точное число жертв столкновений, но сообщил, что в Алма-Ате "из-за террористов" погибли или были ранены сотни людей.