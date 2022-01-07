Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 11:24

От коронавируса умер бывший начальник генштаба РФ Анатолий Квашнин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Анатолий Квашнин и Владимир Путин

В пятницу, 7 января, было объявлено, что в возрасте 75 лет в Москве от последствий коронавируса умер бывший начальник генерального штаба Российской Федерации Анатолий Квашнин.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе. В 1969 году окончил Курганский машиностроительный институт. Служил в танковых войсках офицером. В 1976 году окончил Военную академию бронетанковых войск, а в 1989-м – Военную академию генштаба.

С июля 1989 года – первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией (Гродно, Белорусский военный округ). С 7 мая по 24 августа 1992 года – командующий 7-й Краснознамённой танковой армией Вооружённых Сил Республики Беларусь, г. Борисов. С августа 1992 года – заместитель, а с февраля 1993 года – первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. С 20 декабря 1994 года по 31 января 1995 года – командующий Объединённой группировкой российских войск в Чеченской республике. С февраля 1995 года – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 23 мая 1997 года – исполняющий обязанности начальника, с 19 июня 1997 года – начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации (генерал армии).


19 июля 2004 года был освобождён от должности начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны Российской Федерации. С сентябре 2004 года уволен в запас. С 15 августа 2011 года в отставке.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:16 Умер поэт Александр Тимофеевский, автор "Песенки Крокодила Гены"
12:17 СМИ: Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане
12:01 "Ветераны России" потребовали прекратить участие российских школьников в конкурсе "Мемориала"
11:24 От коронавируса умер бывший начальник генштаба РФ Анатолий Квашнин
11:03 Президент Казахстана заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч "бандитов", и обвинил "забугорных деятелей"
10:15 Иностранные миротворческие силы в Казахстане возглавил командующий российскими ВДВ
08:02 Социальная сеть "Правда" Дональда Трампа будет запущена 21 февраля
05:55 МВД Казахстана уведомило о задержании более 3000 участников протестов и ликвидации десятков "вооруженных преступников"
21:27 Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович
15:21 Суд в Киеве наложил арест на имущество экс-президента Украины Петра Порошенко
Загрузка...