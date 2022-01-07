От коронавируса умер бывший начальник генштаба РФ Анатолий Квашнин

В пятницу, 7 января, было объявлено, что в возрасте 75 лет в Москве от последствий коронавируса умер бывший начальник генерального штаба Российской Федерации Анатолий Квашнин.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе. В 1969 году окончил Курганский машиностроительный институт. Служил в танковых войсках офицером. В 1976 году окончил Военную академию бронетанковых войск, а в 1989-м – Военную академию генштаба.

С июля 1989 года – первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией (Гродно, Белорусский военный округ). С 7 мая по 24 августа 1992 года – командующий 7-й Краснознамённой танковой армией Вооружённых Сил Республики Беларусь, г. Борисов. С августа 1992 года – заместитель, а с февраля 1993 года – первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. С 20 декабря 1994 года по 31 января 1995 года – командующий Объединённой группировкой российских войск в Чеченской республике. С февраля 1995 года – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 23 мая 1997 года – исполняющий обязанности начальника, с 19 июня 1997 года – начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации (генерал армии).

19 июля 2004 года был освобождён от должности начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны Российской Федерации. С сентябре 2004 года уволен в запас. С 15 августа 2011 года в отставке.