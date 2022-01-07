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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 15:19

СМИ: Нурсултан Назарбаев и три его дочери покинули Казахстан

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СМИ: Нурсултан Назарбаев и три его дочери покинули Казахстан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и три его дочери со своими семьями покинули Казахстан, сообщает в своем Telegram-канале издание Orda.kz со ссылкой на собственные источники информации. В стране остается только старший брат экс-президента, Болат Назарбаев.

Ранее Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана.

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