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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 18:37

Умер актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль

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Сидней Пуатье

Актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Eyewitness News Bahamas. Сидни Пуатье родился в Майами в семье мигрантов с Багамских островов в 1927 году. Он начал актерскую карьеру в театре, в конце 1940-х годов стал играть в кино.

В 1958 году Пуатье первым среди чернокожих актеров стал номинантом на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме Стэнли Крамера "Не склонившие головы". В 1963 году он стал первым темнокожим лауреатом "Оскара" за роль в фильме "Полевые лилии".


В 1974 году актер стал рыцарем-командором ордена Британской империи, в 2009 году президент США Барак Обама наградил его Президентской медалью Свободы.

С 1997 по 2007 годы Пуатье был послом Багамских островов в Японии. Также он был постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.

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