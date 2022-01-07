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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 19:17

Генсек NATO: риск возникновения конфликта на границе Украины и России реален

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Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отметил на пресс-конференции в Брюсселе, что риск возникновения конфликта на границе Украины и России является реальным, потому что РФ продолжает стягивать войска и технику к украинской границе.

"Мы сожалеем, что, несмотря на звучащие на протяжении многих недель призывы международного сообщества, Россия не предпринимает шагов для деэскалации. Военное наращивание России продолжается при участии десятков тысяч военнослужащих (в боевых подразделениях) и тяжелого вооружения", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что РФ усиливает военное наращивание угрожающей риторикой, напомнив, что в прошлом Россия применяла силу против соседних стран.


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