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NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 08:02

Социальная сеть "Правда" Дональда Трампа будет запущена 21 февраля

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Социальная сеть "Правда" Дональда Трампа будет запущена 21 февраля

Социальная сеть Thuth Social ("Правда"), разрабатываемая принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компанией Trump Media and Technology Group, начнет работать 21 февраля.

Как сообщает портал The Verge, на первом этапе соцсеть будет работать на приборах производства компании Apple (с операционной системой iOS). Дата выхода соответствующего приложения для операционной системы Android и интернет-версии пока не озвучивается.

Согласно TMTG, социальная сеть уже работает в формате бета-версии, однако доступ в нее пока-что возможен только по приглашению.


По данным портала, дизайн "Правды" будет очень похож на сеть микроблогов Twitter, доступа к которой Трамп был лишен в январе 2021 года. Видеотехнологии и стриминговые технологии для новой соцсети будет предоставлять компания Rumble.

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