Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках

Шотландия рассматривает вопрос о "реабилитации" тысяч ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках, во время "охоты на ведьм". Речь идет примерно о 4000 человек, подавляющее большинство из которых составляли женщины, пишет Smithsonian mag.

В 2020 году, в Международный женский день, группа Witches of Scotland начала кампанию по реабилитации ведьм и колдунов, обратившись с соответствующим посланием к парламенту Шотландии. В прошлом году группа подали петицию за подписями более 3400 единомышленников в правительство.

Первый министр Никола Стерджен, лидер Шотландской национальной партии, выразила поддержку соответствующему законопроекту в конце декабря 2021 года, таким образом показав, что правительство может принести официальные извинения памяти жертв "охоты на ведьм" уже в ближайшие месяцы.