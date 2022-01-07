Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире7 января 2022 г., 19:56

Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках

Шотландия рассматривает вопрос о "реабилитации" тысяч ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках, во время "охоты на ведьм". Речь идет примерно о 4000 человек, подавляющее большинство из которых составляли женщины, пишет Smithsonian mag.

В 2020 году, в Международный женский день, группа Witches of Scotland начала кампанию по реабилитации ведьм и колдунов, обратившись с соответствующим посланием к парламенту Шотландии. В прошлом году группа подали петицию за подписями более 3400 единомышленников в правительство.


Первый министр Никола Стерджен, лидер Шотландской национальной партии, выразила поддержку соответствующему законопроекту в конце декабря 2021 года, таким образом показав, что правительство может принести официальные извинения памяти жертв "охоты на ведьм" уже в ближайшие месяцы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:56 Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках
19:17 Генсек NATO: риск возникновения конфликта на границе Украины и России реален
18:37 Умер актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль
17:14 Обстановка в Казахстане остается нестабильной; взрывы в Алма-Ате, задержания в других городах
15:19 СМИ: Нурсултан Назарбаев и три его дочери покинули Казахстан
13:16 Умер поэт Александр Тимофеевский, автор "Песенки Крокодила Гены"
12:17 СМИ: Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане
12:01 "Ветераны России" потребовали прекратить участие российских школьников в конкурсе "Мемориала"
11:24 От коронавируса умер бывший начальник генштаба РФ Анатолий Квашнин
11:03 Президент Казахстана заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч "бандитов", и обвинил "забугорных деятелей"
Загрузка...