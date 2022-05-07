Британская военная разведка опубликовала сводку о потерях российской армии, при этом речь идет о самых современных вооружениях, сообщает ВВС.

По данным британской разведки, как минимум один Т-90М, самый современный танк ВС РФ, был уничтожен в ходе боевых действий. Всего на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине, находится около 100 танков Т-90.

Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Модернизированная броня системы предназначена для противодействия противотанковому оружию. Однако и этот танк становится уязвимым, если его не поддерживают другие силы.

Вторжение в Украину, считает разведка Великобритании, наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым подразделениям ВС РФ. России потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта.

Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники.