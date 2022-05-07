Обстрел Одессы российскими военными; зафиксировано падение шести ракет
В субботу, 7 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"По Одессе нанесен ракетный удар шестью ракетами с применением стратегической авиации. 4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.
Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.
"На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечено более 60 спасателей", - сообщает "Юг".
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// NEWSru.co.il // В мире // 07 мая 2022
Российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области
Российские военные вновь осуществили ракетный обстрел Одесской области