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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 18:18

Обстрел Одессы российскими военными; зафиксировано падение шести ракет

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В субботу, 7 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".


"По Одессе нанесен ракетный удар шестью ракетами с применением стратегической авиации. 4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.

Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.

"На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечено более 60 спасателей", - сообщает "Юг".

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