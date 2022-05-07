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NEWSru.co.il :: В мире7 мая 2022 г., 12:32

Российские военные, участники вторжения в Украину, примут участие в параде Победы в Москве

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"Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на новейших БТР", - сообщает ТАСС.


В субботу, 7 мая, в Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы.

Как передает корреспондент ТАСС, "гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции".

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