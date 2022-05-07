Российские военные, участники вторжения в Украину, примут участие в параде Победы в Москве

"Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на новейших БТР", - сообщает ТАСС.

В субботу, 7 мая, в Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы.

Как передает корреспондент ТАСС, "гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции".