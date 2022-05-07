Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 73-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 7 мая опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля). Идет 73-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 25100

самолеты – 199

вертолеты – 155

танки – 1122

бронетранспортеры/бронемашины – 2713

артиллерийские системы – 509

системы ПВО – 84

реактивные системы залпового огня – 172

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

крылатые ракеты – 90

автомобильная техника – 1934

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341

катера/корабли – 11

спецтехника – 38

Накануне в одном из сел в Николаевской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники россиян, сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что потери украинских войск в войне с Россией оцениваются украинским официальными лицами в 2500-3000 погибших. Зеленский сказал, что около 10000 украинских солдат ранены, многие из них в тяжелом состоянии, трудно оценить, сколько из них умрут от полученных ранений. Более поздних сведений о своих потерях украинская сторона не публиковала.

По данным ООН, с 24 февраля погибли более 2000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли или были ранены десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 10000-20000 и более), в том числе 220 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.