Власти Италии наложили арест на яхту "Шахерезада", возможно, принадлежащую Путину

Власти Италии в пятницу, 6 мая, наложили арест на яхту "Шахерезада", сообщает ВВС. При этом выяснить, кто является ее владельцем, не удалось; существует предположение, что она принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Яхта, стоимость которой оценивается в 700 млн долларов, стала предметом расследования финансовой полиции Италии. Расследование установило наличие "значительных экономических и деловых связей между лицом, официально владеющим "Шахерезадой", и видными представителями российского правительства", а также другими субъектами, находящимися под санкциями после вторжения России в Украину.

После этого министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписал распоряжение об изъятии яхты. Решение было принято в соответствии с санкциями ЕС, введенными после вторжения России в Украину.

Построенная немецкой компанией Luerssen в 2020 году 140-метровая яхта имеет две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр.

С сентября прошлого года судно было пришвартовано для проведения ремонтных работ на верфи в городке Марина-ди-Каррара в пригороде Тосканы.

Точный владелец "Шехерезады" не установлен, но официальные лица в США заявили New York Times, что она якобы может принадлежать Путину. Сторонники политика Алексея Навального также связывают ее с российским президентом.

Согласно другим версиям, яхта может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову, который раньше был одним из руководителей "Роснефти". Худайнатов не попал под санкции ЕС.