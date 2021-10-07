Лауреатом Нобелевской премии по литературе объявлен Абдулразак Гурна

В четверг, 7 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 73-летний британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Премия ему присуждена "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурна родился в 1948 году в Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учёбу. С 1980 по 1982 год читал лекции в Университете Байеро в Нигерии. В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году был принят на место преподавателя в альма-матер и прочитал курс лекций, посвящённый постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. В настоящее время в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете. Автор романов "Рай" (1994), "У моря" (2001), "Дезертирство" (2005) и других произведений.

Отметим, что Абдулразак Гурна известен своими пропалестинскими настроениями и участием в мероприятиях в поддержку палестинских арабов. В частности, он был одним из ведущих участников литературного фестиваля PalFest, проходившего в 2009 году в Хевроне.

На 8 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глюк.

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года

Медицина и физиология. Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".

Физика. Сюкуро Манабэ (90, США), Клаус Хассельман (89, Германия) и Джорджио Паризи (73, Италия). Премия присуждена им "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Химия. Бенджамин Лист (53, Германия) и Дэвид Макмиллан (53, Великобритания-США) "за развитие асимметричного органокатализа".

Литература. Абдулразак Гурна (73, Танзания-Великобритания) "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".