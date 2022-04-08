Омбудсмен Украины потребовала расследовать изнасилования в Буче и Ирпене

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время российского военного вторжения в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ, расследовать случаи изнасилования, в том числе – детей, российскими солдатами в Украине, сообщает ВВС со ссылкой на страницу Денисовой в сети Facebook.

Она приводит несколько случаев, о которых ей стало известно. По ее словам, в Буче 14-летняя девочка была изнасилована пятерыми солдатами, она забеременела. Там же, в Буче, по словам Денисовой, был изнасилован 11-летний мальчик на глазах у его матери. В Ирпене трое солдат изнасиловали 20-летнюю девушку, утверждает омбудсмен.

Изнасилование запрещено статьей 27 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обвинила Россию в том, что она использует изнасилования как оружие войны. "Женщин насилуют на глазах у детей, девочек – на глазах у семьи. Изнасилование – это военное преступление", - сказала она.