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NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 18:58

Второй в истории израильский астронавт отправился в космос

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Эйтан Стива

8 апреля с космодрома на мысе Канаверал стартовала миссия AX-1, в состав которой входит 62-летний израильский астронавт Эйтан Стива. Стыковка с Международной космической станцией намечена на субботу, 9 апреля.

Кроме него, на борту космического корабля находятся опытный американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия (командир миссии), американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пэти.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих.


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