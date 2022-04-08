США и ЕС увеличивают военную помощь Украине. Список вооружений
Министерство обороны США одобрило передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade.
Пентагон отмечает, что США выделили военную помощь Украине на сумму более 1,7 млрд долларов с момента вторжения армии РФ на украинскую территорию (с 24.02.2022) и около 2,4 млрд долларов с момента начала работы администрации Джо Байдена.
Список американских вооружений, переданных или передаваемых Украине в ближайшее время:
- более 1400 ПЗРК Stinger;
- более 5000 противотанковых комплексов Javelin;
- более 7000 других противотанковых систем;
- сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (барражирующие боеприпасы);
- более 7000 единиц стрелкового оружия;
- более 50 миллионов патронов;
- 45000 комплектов бронежилетов и касок;
- ракетные системы с лазерным наведением (число не указано);
- мини-БПЛА Puma (число не указано);
- четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
- четыре противоминометные радиолокационные системы;
- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика (число не указано);
- тактические защищенные системы связи (число не указано);
- услуги спутниковой съемки;
- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Запад изучает возможность расширения списка вооружений, поставляемых Украине.
На этом фоне Европейский Союз заявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель пишет в Twitter.
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