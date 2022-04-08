США и ЕС увеличивают военную помощь Украине. Список вооружений

Министерство обороны США одобрило передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade.

Пентагон отмечает, что США выделили военную помощь Украине на сумму более 1,7 млрд долларов с момента вторжения армии РФ на украинскую территорию (с 24.02.2022) и около 2,4 млрд долларов с момента начала работы администрации Джо Байдена.

Список американских вооружений, переданных или передаваемых Украине в ближайшее время:

- более 1400 ПЗРК Stinger;

- более 5000 противотанковых комплексов Javelin;

- более 7000 других противотанковых систем;

- сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (барражирующие боеприпасы);

- более 7000 единиц стрелкового оружия;

- более 50 миллионов патронов;

- 45000 комплектов бронежилетов и касок;

- ракетные системы с лазерным наведением (число не указано);

- мини-БПЛА Puma (число не указано);

- четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;

- четыре противоминометные радиолокационные системы;

- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика (число не указано);

- тактические защищенные системы связи (число не указано);

- услуги спутниковой съемки;

- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Запад изучает возможность расширения списка вооружений, поставляемых Украине.

На этом фоне Европейский Союз заявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель пишет в Twitter.