Задержан подозреваемый в нападении на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который накануне облил масляной краской главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Источник "Интерфакса" сообщил, что полицейские установили приметы двух подозреваемых в нападении: "С помощью видеокамер и показаний свидетелей установлены двое подозреваемых. Второго предполагаемого участника разыскивают".

По данным МВД, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. "Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись", – сообщили в пресс-службе.

В телеграм-каналах публиковалась информация о задержании по подозрению в нападении на Муратова 37-летнего индивидуального предпринимателя. Задержанный сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что причиной нападения стало несогласие с позицией Муратова по поводу "спецоперации на Украине".

Вечером 7 апреля сообщалось, что в поезде Москва-Самара неизвестный выплеснул смесь масляной краски с ацетоном на главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. "Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – цитировал слова Муратова в Telegram-канал "Новой газеты".

Нападение произошло в день, когда "Новая газета", приостановившая свою деятельность в России из-за Роскомнадзора, запустила в Европе медиапроект "Новая газета. Европа".