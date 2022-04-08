В результате ракетного обстрела Одесской области российскими военными погиб мужчина

Как сообщает УНИАН, в ночь на 8 апреля российскими военными с территории Крыма был произведен ракетный обстрел Одесской области. По данным украинских источников, было выпущено три ракеты. В результате ракетного удара в селе Исаево погиб 27-летний мужчина.

В минобороны РФ сообщили об уничтожении "военного объекта недалеко от Одессы". Речь шла о поселке Красноселка под Одессой. При этом местные жители утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.