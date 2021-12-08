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NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 21:06

Канада и Великобритания присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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Канада и Великобритания присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

В среду, 8 декабря, Джастин Трюдо и Борис Джонсон объявили о том, что их страны поддержат дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае.

По словам Трюдо, Канада несколько месяцев вела переговоры с другими странами прежде, чем приняла окончательное решение.

Борис Джонсон подтвердил, что бойкот не коснется участия британских спортсменов в Играх.

Инициатором бойкота стали Соединенные Штаты Америки. 6 декабря Вашингтон объявил, что на зимнюю Олимпиаду в Пекине не приедет никто из официальных представителей Белого дома в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. Следом за США о бойкоте игр объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.


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