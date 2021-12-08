Освобожден саудовец, по ошибке арестованный во Франции по делу об убийстве Хашогги

Французские власти освободили гражданина Саудовской Аравии Халида аль-Отайби, который 7 декабря был арестован в парижском аэропорту Де Голль по подозрению в причастности к убийству оппозиционного активиста Джамаля Хашогги.

33-летний мужчина оказался полным тезкой бывшего военнослужащего королевской гвардии, подозреваемого в участии в преступлении и объявленного в международный розыск по требованию Турции.

Напомним, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.