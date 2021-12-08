Освобожден саудовец, по ошибке арестованный во Франции по делу об убийстве Хашогги
Французские власти освободили гражданина Саудовской Аравии Халида аль-Отайби, который 7 декабря был арестован в парижском аэропорту Де Голль по подозрению в причастности к убийству оппозиционного активиста Джамаля Хашогги.
33-летний мужчина оказался полным тезкой бывшего военнослужащего королевской гвардии, подозреваемого в участии в преступлении и объявленного в международный розыск по требованию Турции.
Напомним, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.
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// NEWSru.co.il // В мире // 07 декабря 2021
В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги
В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги