Социал-демократ Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии
Германский парламент избрал новым канцлером лидера социал-демократической партии Олафа Шольца. В поддержку его кандидатуры высказались 395 депутатов, против – 303, шестеро воздержались.
В правительстве, которое формально назначает президент Франк-Вальтер Штайнмайер и утверждает Бундестаг, будет 16 министров. Семь из них – представители социал-демократов, пять – Зеленых, четверо – Свободных демократов. Мужчин и женщин в кабинете будет поровну.
Шольц сменил Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство Германии более 16 лет. "Железная фрау" была самым влиятельным европейским политиком, и ее уход с политической сцены воспринимается как конец эпохи – немцы младше 20 лет не помнят другого канцлера.
Лидеры вошедших в коалицию партий уже заявили, что приоритетом нового правительства станет борьба с изменением климата и с коронавирусной инфекцией. Предлагается также поддержка институтов социальной защиты.
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