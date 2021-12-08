Социал-демократ Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии

Германский парламент избрал новым канцлером лидера социал-демократической партии Олафа Шольца. В поддержку его кандидатуры высказались 395 депутатов, против – 303, шестеро воздержались.

В правительстве, которое формально назначает президент Франк-Вальтер Штайнмайер и утверждает Бундестаг, будет 16 министров. Семь из них – представители социал-демократов, пять – Зеленых, четверо – Свободных демократов. Мужчин и женщин в кабинете будет поровну.

Шольц сменил Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство Германии более 16 лет. "Железная фрау" была самым влиятельным европейским политиком, и ее уход с политической сцены воспринимается как конец эпохи – немцы младше 20 лет не помнят другого канцлера.

Лидеры вошедших в коалицию партий уже заявили, что приоритетом нового правительства станет борьба с изменением климата и с коронавирусной инфекцией. Предлагается также поддержка институтов социальной защиты.