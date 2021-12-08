Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 11:39

В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом

В штате Тамилнад на юге Индии потерпел крушение военный вертолет, на котором летел начальник штаба обороны индийских вооруженных сил четырехзвездный генерал Бипин Рават.

На борту вертолета Ми-17 также находились помощники военачальника и члены его семьи – всего 14 человек, включая экипаж. По данным СМИ, четверо из них погибли. На данном этапе неизвестно, есть ли среди них генерал.

Местное телевидение показывает кадры с места крушения, которое находится в густых джунглях. Вертолет объят пламенем, прибывшие на место жители пытаются потушить его с помощью подручных средств.


Рават – первый военачальник, занявший созданный в 2019 году пост. Он потомственный военный, считающийся близким к премьер-министру Нарендре Моди, но пользующийся авторитетом и у противников главы правительства.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:33 Путин: Россия передаст Греции архивы еврейских общин, вывезенные нацистами
15:37 Освобожден саудовец, по ошибке арестованный во Франции по делу об убийстве Хашогги
15:02 Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
12:31 Социал-демократ Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии
12:02 Коньяк Гитлера на бар-мицве сына: в США умер полковник ВДВ Шеймс, герой высадки в Нормандии
11:39 В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом
10:37 "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС
09:18 Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии, он обошел Трампа и Навального
21:29 В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги
20:26 Более двух часов продолжалась видеоконференция между Байденом и Путиным
Загрузка...