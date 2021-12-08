В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом

В штате Тамилнад на юге Индии потерпел крушение военный вертолет, на котором летел начальник штаба обороны индийских вооруженных сил четырехзвездный генерал Бипин Рават.

На борту вертолета Ми-17 также находились помощники военачальника и члены его семьи – всего 14 человек, включая экипаж. По данным СМИ, четверо из них погибли. На данном этапе неизвестно, есть ли среди них генерал.

Местное телевидение показывает кадры с места крушения, которое находится в густых джунглях. Вертолет объят пламенем, прибывшие на место жители пытаются потушить его с помощью подручных средств.

Рават – первый военачальник, занявший созданный в 2019 году пост. Он потомственный военный, считающийся близким к премьер-министру Нарендре Моди, но пользующийся авторитетом и у противников главы правительства.