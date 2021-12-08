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NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 18:28

Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта во время Рождества

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Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта во время Рождества

Французский телеканал BFM TV сообщил об аресте двух 23-летних мужчин рядом с Парижем по подозрению в подготовке теракта во время рождественских праздников.

По данным следственных органов, мужчины намеревались нападать на прохожих с ножом.


Во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены брошюры "Исламского государства".

Отметим, что в 2018 году на рождественской ярмарке в Страсбурге террорист открыл огонь из автоматического оружия по людям, были убиты три человека.

В 2016 году на рождественском базаре в Берлине террорист на грузовой фуре въехал в толпу людей. В результате этого теракта погибли 11 человек и еще 56 получили травмы.

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