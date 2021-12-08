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NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 16:33

Путин: Россия передаст Греции архивы еврейских общин, вывезенные нацистами

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После окончания переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент России Владимир Путин сообщил, что Москва приняла решение передать Афинам архивы еврейских общин, вывезенных нацистами в Германию, а после 1945 года хранившиеся в России.


"Мы об этом сегодня также говорили с нашим гостем. В частности, информировал о принятом нами решении передать Греческой Республике архивы еврейских общих страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве", - цитирует Путина ТАСС.

По словам президента РФ, в ближайшее время будут завершены необходимые для такой передачи формальности.

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