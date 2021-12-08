Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о гибели в авиакатастрофе начальника штаба обороны генерала Бипина Равата. Его вертолет Ми-17В потерпел крушение утром 8 декабря на юге Индии.

"Я глубоко расстроен гибелью начальника штаба обороны генерала Равата, его супруги и еще 11 военнослужащих в трагической вертолетной аварии. Его смерть – невозместимая потеря для нашей страны", - заявил он.

Рават был первым начальником созданного в 2019 году штаба обороны и считался близким к премьер-министру Нарендре Моди. Задача штаба – координировать действия родов войск, а также осуществлять оборонные закупки.