Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о гибели в авиакатастрофе начальника штаба обороны генерала Бипина Равата. Его вертолет Ми-17В потерпел крушение утром 8 декабря на юге Индии.
"Я глубоко расстроен гибелью начальника штаба обороны генерала Равата, его супруги и еще 11 военнослужащих в трагической вертолетной аварии. Его смерть – невозместимая потеря для нашей страны", - заявил он.
Рават был первым начальником созданного в 2019 году штаба обороны и считался близким к премьер-министру Нарендре Моди. Задача штаба – координировать действия родов войск, а также осуществлять оборонные закупки.
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// NEWSru.co.il // В мире // 08 декабря 2021
В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом
В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом