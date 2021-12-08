Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 15:02

Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о гибели в авиакатастрофе начальника штаба обороны генерала Бипина Равата. Его вертолет Ми-17В потерпел крушение утром 8 декабря на юге Индии.

"Я глубоко расстроен гибелью начальника штаба обороны генерала Равата, его супруги и еще 11 военнослужащих в трагической вертолетной аварии. Его смерть – невозместимая потеря для нашей страны", - заявил он.

Рават был первым начальником созданного в 2019 году штаба обороны и считался близким к премьер-министру Нарендре Моди. Задача штаба – координировать действия родов войск, а также осуществлять оборонные закупки.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 08 декабря 2021
В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:33 Путин: Россия передаст Греции архивы еврейских общин, вывезенные нацистами
15:37 Освобожден саудовец, по ошибке арестованный во Франции по делу об убийстве Хашогги
15:02 Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
12:31 Социал-демократ Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии
12:02 Коньяк Гитлера на бар-мицве сына: в США умер полковник ВДВ Шеймс, герой высадки в Нормандии
11:39 В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом
10:37 "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС
09:18 Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии, он обошел Трампа и Навального
21:29 В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги
20:26 Более двух часов продолжалась видеоконференция между Байденом и Путиным
Загрузка...