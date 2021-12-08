Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 декабря 2021 г., 10:37

"Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС

В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", на борту которого, помимо российского космонавта Александра Мисуркина, находятся два космических туриста из Японии – бизнесмен Юсака Маэдзава и его помощник Едзо Хирано.

Старт прошел успешно, корабль вышел на околоземную орбиту и направляется к Международной космической станции, передает РИА Новости.

Экипаж планирует вернуться на Землю 20 декабря.

В сообщении отмечается, что экипаж "туристического" корабля доставит на МКС новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры (адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:33 Путин: Россия передаст Греции архивы еврейских общин, вывезенные нацистами
15:37 Освобожден саудовец, по ошибке арестованный во Франции по делу об убийстве Хашогги
15:02 Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
12:31 Социал-демократ Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии
12:02 Коньяк Гитлера на бар-мицве сына: в США умер полковник ВДВ Шеймс, герой высадки в Нормандии
11:39 В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны генералом Раватом
10:37 "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС
09:18 Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии, он обошел Трампа и Навального
21:29 В Парижском аэропорту взят под стражу один из убийц журналиста Джамаля Хашогги
20:26 Более двух часов продолжалась видеоконференция между Байденом и Путиным
Загрузка...