"Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту и направляется к МКС

В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", на борту которого, помимо российского космонавта Александра Мисуркина, находятся два космических туриста из Японии – бизнесмен Юсака Маэдзава и его помощник Едзо Хирано.

Старт прошел успешно, корабль вышел на околоземную орбиту и направляется к Международной космической станции, передает РИА Новости.

Экипаж планирует вернуться на Землю 20 декабря.

В сообщении отмечается, что экипаж "туристического" корабля доставит на МКС новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры (адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни).