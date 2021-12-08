Читатели Time назвали человеком года президента Бразилии, он обошел Трампа и Навального

Американский журнал Time сообщил, что его читатели назвали человеком года президента Бразилии Жаира Болснонару. Человек года по мнению самого издания будет назван через неделю – 13 декабря.

"Из более чем девяти миллионов голосов, поданных нашими читателями, которых мы попросили назвать человека или группу, которые наибольшим образом повлияли на события года – к хорошему или плохому. Болсонару получил 24% голосов", - сообщила редакция.

Издание напоминает, что бразильский Сенат рекомендовал отдать президента под суд за неадекватные действия властей во время эпидемии коронавируса. Болезнь унесла жизни 600000 граждан страны. Болсонару, смеявшийся над прогнозами врачей, отвергает обвинения.

На втором месте, значительно отстав от лидера, - бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9% голосов. 6 декабря после его призывов радикальные сторонники политика взяли штурмом Капитолий. Трамп готовится вновь побороться за президентство в 2024 году.

Третье место с 6,3% голосов заняли медики, ведущие борьбу с COVID-19. В 2020 году читатели отдали им первое место. Незначительно отстал от них лидер российской оппозиции Алексей Навальный, вернувшийся в Россию после отравления и приговоренный к тюремному сроку. Его поддержали 6% голосовавших.