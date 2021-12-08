Коньяк Гитлера на бар-мицве сына: в США умер полковник ВДВ Шеймс, герой высадки в Нормандии

В Вирджинии, не дожив нескольких месяцев до своего столетия, скончался полковник американской армии Эд Шеймс, который в годы второй мировой войны был офицером знаменитой роты Easy – впоследствии о ней был снят сериал "Братья по оружию".

Боевой путь еврейского офицера начался с парашютного десантирования в Нормандии в начале вторжения. Он действовал умело и мужественно как здесь, так и в дальнейшем, принимая участие в операциях Pegasus и Market Garden, в битве при Бастони, где на его 101 воздушно-десантную дивизию пришелся основной удар немцев.

После капитуляции Германии Шеймс и несколько его сослуживцев оказались в Орлином гнезде – альпийской резиденции Адольфа Гитлера. Здесь он прихватил в качестве сувенира пару бутылок коньяка, на этикетках которого значилось, что они предназначены лично для фюрера.

Через много лет коньяк Гитлера был использован для кидуша на бар-мицве его старшего сына.

В одном из последних своих интервью, в 2015 году, он рассказал, что ему, еврейскому мальчику в Западной Вирджинии, с детства приходилось бороться с антисемитизмом при помощи кулаков. "Никто не назвал меня "жидом" дважды. А скоро стали говорить: "суровый ублюдок"", - вспоминал он.