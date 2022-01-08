Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что экс-президент находится в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну, он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 8 января в своем "твиттере" объявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, сообщает "Медуза".

Назарбаев, по словам его пресс-секретаря, призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана "для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны".

Напомним, накануне издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан на фоне массовых протестов, продолжающихся в стране с начала января.