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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 15:29

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января

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Аэропорт Алма-Аты

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января, сообщил гостелеканал "Хабар 24".

Обстановка в Казахстане остается напряженной. Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, его подозревают в госизмене. Сообщается также о задержании ряда других лиц, их фамилии не разглашаются.

10 января объявлено днем общенационального траура.

В Нур-Султане с 23:00 до 7:00 действует комендантский час, то есть передвижение по городу в это время запрещено. По периметру города установлены блокпосты, ограничен въезд в столицу, а также выезд из него. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время. Сотрудниками проверяются документы граждан и автомобили.


Как сообщает Orda.kz, в Алма-Ате причинен ущерб более чем 500 строениям. Накануне в одном из районов города прогремели, по меньшей мере, три взрыва.

Власти Казахстана 6 января сообщили о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 "ликвидированных" и 26 раненных "преступниках". Никакой другой информации о погибших и раненых среди гражданского населения по состоянию на 8 января власти не сообщали, отмечает "Медуза".

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