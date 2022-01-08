Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января, сообщил гостелеканал "Хабар 24".

Обстановка в Казахстане остается напряженной. Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, его подозревают в госизмене. Сообщается также о задержании ряда других лиц, их фамилии не разглашаются.

10 января объявлено днем общенационального траура.

В Нур-Султане с 23:00 до 7:00 действует комендантский час, то есть передвижение по городу в это время запрещено. По периметру города установлены блокпосты, ограничен въезд в столицу, а также выезд из него. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время. Сотрудниками проверяются документы граждан и автомобили.

Как сообщает Orda.kz, в Алма-Ате причинен ущерб более чем 500 строениям. Накануне в одном из районов города прогремели, по меньшей мере, три взрыва.

Власти Казахстана 6 января сообщили о 18 погибших полицейских, а также о 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. 7 января было объявлено о 26 "ликвидированных" и 26 раненных "преступниках". Никакой другой информации о погибших и раненых среди гражданского населения по состоянию на 8 января власти не сообщали, отмечает "Медуза".