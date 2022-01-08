МИД Израиля: в Алма-Ате во время демонстрации убит 22-летний израильтянин

МИД Израиля сообщил в субботу, 8 января, что накануне во время акций протеста в Алма-Ате в результате огнестрельного ранения погиб 22-летний гражданин Израиля Леван Коджиашвили.

Министерство иностранных дел с помощью департамента по делам израильтян за рубежом консульского отдела и посольства Израиля в Казахстане поддерживает связь с родителями Коджиашвили, находящимися в Казахстане, и его семьей в Израиле.

Тело Коджиашвили будет перевезено в Израиль для захоронения. В последние годы Леван Коджиашвили жил в Казахстане.

Обстановка в Казахстане остается напряженной и нестабильной. Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, его подозревают в госизмене. Сообщается также о задержании ряда других лиц, их фамилии не разглашаются.

Накануне в одном из районов Алма-Ате прогремели, по меньшей мере, три взрыва. После взрывов в воздухе появился резкий химический запах. О пострадавших не сообщается.

В Актобе прошла спецоперация по зачистке центральной площади от участников акций протеста для обеспечения режима ЧП. В отделения полиции были доставлены около 200 задержанных.

В Атырау были задержаны свыше 100 участников протестов, ранены 35 полицейских.

В Актау – очереди за газом, бензином и перед банкоматами.

В Мангистау выставлены блокпосты между населенными пунктами и на выездах из области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по поводу ситуации в стране на фоне массовых волнений и беспорядков. В обращении к нации Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут, подчеркнул он. Контртеррористическая операция в стране продолжается.