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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 21:03

NASA: развернут крупнейших в мире космический телескоп James Webb

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NASA: развернут крупнейших в мире космический телескоп James Webb

В субботу, 8 января, было завершено развертывание составных частей крупнейшего и самого мощного в мире космического телескопа James Webb Space Telescope (JWTS), предназначенного для изучения процессов эволюции Вселенной, передает NASA.

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане, его вывела на орбиту ракета-носитель Ariane 5.

JWTS является совместной разработкой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA). Эта орбитальная инфракрасная обсерватория пришла на смену космическому телескопу Hubble. По оценке специалистов, JWTS примерно в 100 раз мощнее, чем Hubble. Одна из основных задач JWTS: изучение ранней Вселенной.


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