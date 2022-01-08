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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 22:01

МВД Казахстана объявило, что среди 4400 задержанных участников беспорядков есть иностранцы

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МВД Казахстана объявило, что среди 4400 задержанных участников беспорядков есть иностранцы

Вечером в субботу, 8 января, министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что в общей сложности в ходе подавления массовых беспорядков в стране были задержаны более 4400 человек.

МВД заявляет, что среди задержанных есть иностранные граждане. При этом не указывается, из каких стран эти задержанные.

Объявленная властями контртеррористическая операция продолжается.

Власти сообщают о десятках погибших и более тысячи пострадавших.


Напомним, что 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по поводу ситуации в стране на фоне массовых волнений и беспорядков. "Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами-террористами. Поэтому их нужно уничтожать", – заявил Токаев, утверждавший, что только на Алма-Ату напали 20 тысяч "бандитов". При этом он отметил, что противостояние продолжается, боевики пока не сложили оружие. В обращении к нации Токаев заявил, что дал военным приказ без предупреждения стрелять на поражение по бандитам. Вести с бандитами переговоры власти не будут, подчеркнул он. Контртеррористическая операция в стране продолжается. Токаев не назвал точное число жертв столкновений, но сообщил, что в Алма-Ате "из-за террористов" погибли или были ранены сотни людей. Пока в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Но Токаев пообещал, что режим ЧС будет сниматься в регионах, где ситуация улучшается. В своем выступлении Токаев обвинил "забугорных деятелей" в подстрекательстве к беспорядкам. При этом он не назвал какие-либо конкретные имена или государства.

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