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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 09:06

Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

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Карим Масимов

Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, сообщает Orda.kz. Масимова подозревают в госизмене. Он покинул пост главы КНБ три дня назад после начала массовых беспорядков в Алма-Ате.

Сообщается также о задержании ряда других лиц, их фамилии не разглашаются.

КНБ начало досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с лишением гражданства или без такового).


56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром, сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана, напоминает ВВС.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года.

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