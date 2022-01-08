Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, сообщает Orda.kz. Масимова подозревают в госизмене. Он покинул пост главы КНБ три дня назад после начала массовых беспорядков в Алма-Ате.

Сообщается также о задержании ряда других лиц, их фамилии не разглашаются.

КНБ начало досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (государственная измена, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с лишением гражданства или без такового).

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром, сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана, напоминает ВВС.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года.