МИД РФ назвал "хамством" слова госсекретаря США о русских, которых трудно выгнать из дома

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли действующего в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных, в российском МИДе назвали "хамством".

В Telegram-канале МИДа РФ говорится, что "госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане".

В МИД назвали действия России "абсолютно легитимным ответом ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности" и сочинили собственную шутку на ту же тему: "Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

Напомним, по словам Блинкена, у властей Казахстана, безусловно, есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. "Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал госсекретарь. Он также добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".