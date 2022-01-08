В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста

В центре Минска, возле станции метро "Немига", обрушилась пешеходная часть моста. Пострадавших нет, сообщает Belta. Предполагаемая причина обрушения – усталость конструкций, связанная с работой метро и повышенной нагрузкой из-за перепадов температур.

В результате падения конструкции причинен ущерб одному из светофоров. В настоящее время строительная техника демонтирует поврежденную конструкцию. Упавший пролет полностью отсоединен от конструкции путепровода. В ближайшие минуты бетонные глыбы начнут разрезать спасатели при помощи бензореза.

На месте происшествия работает руководство Минского городского исполнительного комитета, администрации Центрального района, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, Минского городского управления МЧС.