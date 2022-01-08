Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 10:19

В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В центре Минска, возле станции метро "Немига", обрушилась пешеходная часть моста. Пострадавших нет, сообщает Belta. Предполагаемая причина обрушения – усталость конструкций, связанная с работой метро и повышенной нагрузкой из-за перепадов температур.


В результате падения конструкции причинен ущерб одному из светофоров. В настоящее время строительная техника демонтирует поврежденную конструкцию. Упавший пролет полностью отсоединен от конструкции путепровода. В ближайшие минуты бетонные глыбы начнут разрезать спасатели при помощи бензореза.

На месте происшествия работает руководство Минского городского исполнительного комитета, администрации Центрального района, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, Минского городского управления МЧС.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:07 МИД Израиля: в Алма-Ате во время демонстрации убит 22-летний израильтянин
10:19 В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста
09:06 Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
08:29 МИД РФ назвал "хамством" слова госсекретаря США о русских, которых трудно выгнать из дома
22:19 Блинкен: если русские у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли
20:47 В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3
19:56 Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках
19:17 Генсек NATO: риск возникновения конфликта на границе Украины и России реален
18:37 Умер актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль
17:14 Обстановка в Казахстане остается нестабильной; взрывы в Алма-Ате, задержания в других городах
Загрузка...