На севере Пакистана от переохлаждения погибли, по меньшей мере, 16 человек

В пакистанском городе-курорте Мурри от переохлаждения погибли, по меньшей мере, 16 человек. Все они находились в своих машинах, в течение продолжительного времени стоявших в дорожной пробке, образовавшейся из-за снегопада.

Всего в пробке оказались более 1000 автомобилей. На место происшествия направлены десятки военнослужащих, которым предстоит провести спасательную операцию и восстановить движение транспорта.