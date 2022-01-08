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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 14:58

На севере Пакистана от переохлаждения погибли, по меньшей мере, 16 человек

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В пакистанском городе-курорте Мурри от переохлаждения погибли, по меньшей мере, 16 человек. Все они находились в своих машинах, в течение продолжительного времени стоявших в дорожной пробке, образовавшейся из-за снегопада.


Всего в пробке оказались более 1000 автомобилей. На место происшествия направлены десятки военнослужащих, которым предстоит провести спасательную операцию и восстановить движение транспорта.

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