Десятки туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада

Более тысячи автомобилей застряли из-за сильного снегопада в горном районе около города Мурри (64 км к северо-востоку от Исламабада), сообщает агентство Reuters. Насмерть замерзли более 20 человек, пишет агентство Anadolu.

Среди погибших сотрудник полиции, его жена и пятеро детей.

Министр внутренних дел Пакистана Рашид Ахмед объявил, что движение было заблокировано из-за большого количества транспортных средств, направлявшихся на отдых в выходные, и что предпринимаются усилия по контролю над ситуацией.

По данным властей, в туристическую зону за сутки въехало более 125 тысяч автомобилей.