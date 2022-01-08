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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 22:32

Десятки туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада

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Десятки туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада

Более тысячи автомобилей застряли из-за сильного снегопада в горном районе около города Мурри (64 км к северо-востоку от Исламабада), сообщает агентство Reuters. Насмерть замерзли более 20 человек, пишет агентство Anadolu.

Среди погибших сотрудник полиции, его жена и пятеро детей.


Министр внутренних дел Пакистана Рашид Ахмед объявил, что движение было заблокировано из-за большого количества транспортных средств, направлявшихся на отдых в выходные, и что предпринимаются усилия по контролю над ситуацией.

По данным властей, в туристическую зону за сутки въехало более 125 тысяч автомобилей.

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