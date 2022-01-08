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NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 18:54

В Алма-Ате "идет зачистка города"; вооруженные люди стреляли под ноги корреспонденту "Дождя"

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В Алма-Ате "идет зачистка города"

Корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский рассказал о происходящем в субботу, 8 января, на улицах Алма-Аты. Во второй половине дня родственники погибших на акциях протеста собрались возле городского морга. В это время неизвестный мужчина попытался перелезть через забор и проникнуть внутрь, однако его остановили вооруженные люди без опознавательных знаков, которые охраняли здание.

Полонский начал снимать происходящее, однако эти же люди начали кричать, чтобы он убрал камеру, и стрелять – сначала в воздух, а затем и в асфальт, под ноги журналиста. Полонский не пострадал. По его словам, на улицах города много силовиков, часто слышна стрельба, однако полиция, в основном, охраняет важные государственные учреждения. Кроме того, дорога к городу перекрыта блокпостами, граждан Казахстана не выпускают из страны, а интернета по-прежнему нет.


Как сообщает "Интерфакс", в Алма-Ате в настоящее время "идет контртеррористическая операция и зачистка города от террористов".

В разных городах Казахстана продолжаются задержания.

Организаторы беспорядков задержаны в Жамбылской области. У них изъяты четырнадцать автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты.

Всего в Жамбылской области, по данным комендатуры, были задержаны 139 человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам. Скольких из них власти считают организаторами, не уточняется.

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