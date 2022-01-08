17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти своего 17-летнего сына Шейна, сообщает The Guardian.
Два дня назад юноша сбежал из больницы, где находился после двух попыток суицида, и был объявлен пропавшим без вести; полиция принимала меры для его розыска. 7 января стало известно, что Шейн покончил с собой. Его тело было обнаружено в Уиклоу.
Отметим, что в 2012 году сама Шинейд О'Коннор призналась, что предприняла, по меньшей мере, одну попытку самоубийства и много лет страдала от депрессии. В 2018 году певица перешла из католицизма в ислам и сменила имя на Шухада ("мученица" в переводе с арабского).
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