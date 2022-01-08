Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире8 января 2022 г., 18:13

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти своего 17-летнего сына Шейна, сообщает The Guardian.

Два дня назад юноша сбежал из больницы, где находился после двух попыток суицида, и был объявлен пропавшим без вести; полиция принимала меры для его розыска. 7 января стало известно, что Шейн покончил с собой. Его тело было обнаружено в Уиклоу.

Отметим, что в 2012 году сама Шинейд О'Коннор призналась, что предприняла, по меньшей мере, одну попытку самоубийства и много лет страдала от депрессии. В 2018 году певица перешла из католицизма в ислам и сменила имя на Шухада ("мученица" в переводе с арабского).


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 октября 2018
Шинейд О'Коннор выступила против Бар Рафаэли, срывающей с себя хиджаб
// NEWSru.co.il // Досуг // 26 октября 2018
Певица Шинейд О'Коннор перешла из католичества в ислам, ее новое имя "Шухада"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2016
Шинейд О'Коннор найдена целой и невредимой
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2016
Пропала знаменитая певица Шинейд О'Коннор: полиция опасается суицида

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:54 В Алма-Ате "идет зачистка города"; вооруженные люди стреляли под ноги корреспонденту "Дождя"
18:13 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
16:58 В центре Токио вооруженный ножом злоумышленник взял в заложники директора ресторана
16:22 В Эфиопии более 50 человек погибли в результате авиаудара по лагерю беженцев
15:29 Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января
14:58 На севере Пакистана от переохлаждения погибли, по меньшей мере, 16 человек
12:23 Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что экс-президент находится в Казахстане
11:07 МИД Израиля: в Алма-Ате во время демонстрации убит 22-летний израильтянин
10:19 В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста
09:06 Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов
Загрузка...